Bursa'da çöp toplama merkezinde yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibi müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezinde çıkan yangına yaklaşık 10 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından, havadan da görüntülenen yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taban, "Endüstriyel Atık Toplama Merkezimizde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı" dedi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.