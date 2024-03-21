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        Haberler Gündem Bursa'da çıkan yangında iki iş yeri zarar gördü - Güncel haberler

        Bursa'da çıkan yangında iki iş yeri zarar gördü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:41
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        Yangında iki iş yeri zarar gördü
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        İstiklal Caddesi'nde radyo tamiri yapan Sefer Üstün'e ait iş yerinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bir iş yerine daha sıçradı.

        Yenişehir İtfaiye Amirliğine ait çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        İş yerleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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