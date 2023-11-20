BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta bugün yani 20 Kasım'da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. İstanbul Şile’de İlk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Ancak henüz Bursa ile ilgili resmi bir bilgi gelmedi. Konu hakkında son dakika gelişmesi olduğu zaman habere eklenecek.