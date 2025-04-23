BURSA, KOCAELİ ve SAKARYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi. Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle 24 Nisan'da okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

"Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı." Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

Bursa ve Sakarya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.