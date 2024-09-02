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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bıçaklanan Suriye uyruklu genç öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu genç öldü

        Bursa İnegöl'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Suriye uyruklu genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 06:13 Güncelleme: 02.09.2024 - 06:14
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        Bursa'da bıçaklanan Suriye uyruklu genç öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Hani K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki Efe G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

        Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Efe G, yanındaki bıçakla Hani K.'yı yaralayıp kaçtı.

        KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Hani K, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İnegöl
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