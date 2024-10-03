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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bıçaklanan genç öldü, şüpheli teslim oldu | Son dakika haberleri

        Bursa'da bıçaklanan genç öldü, şüpheli teslim oldu

        Bursa'da iki genç arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; olayın şüphelisi, polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 01:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 01:33
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        Bıçaklanan genç öldü, şüpheli teslim oldu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkisinde, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla H.B'yi yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Y.Ç, polis merkezine giderek teslim oldu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #yıldırım
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