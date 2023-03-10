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Bursa'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Bursa Gemlik'te bir balıkçı teknesi, kıyıya yanaşırken alabora oldu. Teknedeki 2 kişi kurtarılırken denize düşen kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Giriş: 10.03.2023 - 03:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
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AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı, teknede olduğu iddia edilen 1 kişi ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, içinde 3 kişi bulunan tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler 2 kişiyi denizden çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AA'nın haberine göre; ekipler dalgıçların da yardımıyla suya düştüğü iddia edilen 3'üncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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