Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Ekrem Kaplan'a ait 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, aile bireyleri yatağa bağımlı Niğriye Kaplan'ı (76) kucaklayarak son anda evden çıkardı.

DHA'nın haberine göre; yangın en üst katın tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, alt katlara yayılmadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın sonucu apartmanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.