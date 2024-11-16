Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Valimizle ve yine DSİ Bölge Müdürümüzle ve yönetimimizle yapmış olduğumuz çalışmalar, son derece önemli ve anlamlı. Bursalıların gerçekten suya sahip çıktığını görüyoruz. Ama susuz kalmaması konusunda da bizlerin de hem yerelde ovadaki kuyu sayısını fazlalaştırmayı, aynı zamanda alternatif olan yerlerden de su takviyesi yapmayı hemen gündemimize aldık ve önümüzde süreçte de mutlaka yağmurlar yağacaktır. Pazar günü bir kar beklentisi var. Bu arada yağmur durumu söz konusu. İnanıyorum ki bu süreci bu şekilde atlatacağız ancak bu yetmez. Önümüzdeki yıllarda da aynı sorunların yaşanabileceğini düşünerek, ona göre hazırlık yapmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda farklı göletler, farklı alanlardaki suların temini ya da bunun yanında, farklı metotlarla yine teknolojiyi tekniği de kullanarak, dünya nasıl bu sorunu çözme noktasında mücadele veriyorsa, biz de o noktalarda hareket ederek, Bursalıların susuz kalmasının önüne geçeceğiz. Bunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.