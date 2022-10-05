Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Fatih Cihan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferreira, Hasan Sıkar, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan)

Setler: 17-25, 18-25, 26-24, 27-25, 14-16

Süre: 144 dakika (23, 25, 37, 35, 24)

Günün diğer maçları şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Spor Toto, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.