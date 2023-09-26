'Bursa Bülbülü'nün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı Taşkın’ ile karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı 'Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan 'Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve onun kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.