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        Haberler Magazin 'Bursa Bülbülü'nün kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Magazin haberleri

        'Bursa Bülbülü'nün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        Gösterime 6 Ekim'de girecek olan 'Bursa Bülbülü'nün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:52
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          Ata Demirer’in; yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü'nün kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncular ve ekibin eğlenceli anlarının objektiflere yansıdığı görüntüler, kahkahalarla dolu, keyifli set ortamına götürüyor.

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          Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu; rengarenk kadrosu, albümü satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle 'Bursa Bülbülü', 6 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek.

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          Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı Taşkın’ ile karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı 'Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan 'Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve onun kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

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          Filmde; Ata Demirer’in yanı sıra, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli usta isim yer alıyor.

        "Biz bülbülü arıyoruz"
        "Biz bülbülü arıyoruz"

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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        Balık
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