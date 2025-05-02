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        Haberler Bilgi Magazin Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?

        Bursa Bülbülü filmi 2 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Peki, "Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?" İşte Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 18:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:36
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        • 1

          Bursa Bülbülü filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Ata Demirer’in yanı sıra, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen gibi isimler yer alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 yılında izleyici ile buluşan Bursa Bülbülü filmi hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.

        • 3

          Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.

        • 4

          BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cem Gelinoğlu

          Özge Özacar

          Tarık Papuçcuoğlu

          Melek Baykal

          Erkan Taşdöğen

          Celil Nalçakan

          Berkay Tulumbacı

          Seda Türkmen

          Bedir Bedir

          Toygan Avanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

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