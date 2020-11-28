Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evde oturanlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Yangında iki katlı ahşap evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.