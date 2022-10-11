Burnuna gelen kötü koku gerçeği ortaya çıkardı!

İHA

Denizli’de yaşayan Fatih Ünalan (43), çocukluktan beri nefes almada zorlanma şikayeti olan ve ilerleyen yaşta da kötü kokunun artması sonucu hastaneye gitti. KBB uzmanı tarafından muayenesi yapılan hastanın burnunda, nadir görülen bir hastalık olan burun taşı (rinolit) olduğu saptandı. Kitlenin uzun süredir olmasından kaynaklı sertleştiği görülmesi üzerine hasta ameliyata alındı.

"ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR"

Doktoru Op. Dr. Tuna Kenar, "Hastamız burun tıkanıklığı ve kötü koku nedeniyle bize başvurdu. Hastamızın muayenesini gerçekleştirdiğimizde sol burun boşluğunu tamamen tıkayan beyaz bir kitle saptadık. Kitleye dokunduğumuzda çok sert bir yapısı olduğunu fark ettik ve çok nadir görülen bir hastalık olan burun taşı olduğunu belirledik. Radyolojik görüntülemeler neticesinde burun taşının, burun boşluğunu tamamen kapattığını fark ettik. Hastamızın ifadesinde ise; burun içini ilk defa gördüğünü ve burun taşını görünce şok olduğunu, burun içine bir madde sokmadığını, böyle bir yabancı cismin yaklaşık 30 yıldır olabileceğini belirtti. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta kitlenin sert olmasından dolayı diğer dokulara zarar vermemesini sağlamak için parçalayarak çıkardık ve burun boşluğu açıldı. Hastamız ameliyattan sonra artık nefes almakta zorluk çekmediğini ve kötü kokunun gittiğini dile getirdi. Biz de hastamızın bu derecede rahatlamasından çok mutlu olduk" dedi.

"YILLARCA BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

Bu rahatsızlığın yaklaşık 10 binde bir oranında görüldüğünü belirten Op. Dr. Kenar, burun boşluğunda bulunan bir yabancı cismin (çakıl taşı, meyve çekirdeği, boncuk, düğme, diş, kemik parçası gibi) üzerine kalsiyum ve magnezyum tuzlarının uzun yıllar boyunca birikmesi sonucu burun taşı geliştiğini, bazen uzun yıllar geçmesine rağmen belirti vermeyebileceğini ifade etti.

Klinik olarak karşılaşılan en sık belirtisinin tek taraflı burun tıkanıklığı ve kötü kokulu burun akıntısı olduğunu, bazen burun kanaması, baş ağrısı, ağız kokusu, burun ve yüzde şişlik de eşlik ettiğini belirten Dr. Kenar, kamerayla (endoskopik) burun içi muayenesi ve burun tomografisiyle tanı konduğunu; tedavide ise burun taşının büyüklüğü, yerleşimi ve etraf dokuya yapışıklık durumuna göre poliklinik veya ameliyathane şartlarında kapalı burun ameliyatıyla burun taşının çıkarılarak yapıldığını söyledi.

“CİĞERLERİME NEFESİN GİTTİĞİNİ HİSSEDEBİLİYORUM"

Hasta Ünalan, artık rahat nefes aldığını söyleyerek, "Burnumdan nefes alamama şikâyetiyle geldim. Muayene sonucunda burnumda taş olduğunu öğrendim. Taşın alınması gerektiği söylendi. Ameliyatımı oldum, burnumdan rahatça nefes alabiliyorum, ciğerlerime nefesin gittiğini hissedebiliyorum, rahat uyku uyuyabiliyorum" dedi.