Burkina Faso'da Kovid-19 nedeniyle 8 şehir karantinaya alındı

AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu üyeleri, video konferans aracılığıyla ülkedeki sağlık durumunu görüştü.

Hükümet Sözcüsü Fulgance Dandjinou, kurul sonrasında yayımlanan kararname ile ülkede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Başkent Vagadugu dahil Bobo Dioulasso, Boromo, Koudougou, Banfora, Hounde, Dedougou ve Zorgho şehirlerinin Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındığını belirten Dandjinou, karantina süresinin bugünden itibaren iki hafta süreceğini kaydetti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 6 artarak 152'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

- Fildişi Sahili'nde 16 yeni vaka

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ise 16 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısı 96'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Aka Aouele yaptığı açıklamada, 96 vakanın görüldüğü ülkede 3 kişinin şu ana kadar iyileştiğini ifade etti.

Halka virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına uyma çağrısında bulunan Bakan Aouele, güvenlik güçlerinin bunun sıkı takipçileri olacağını belirtti.