Burkina Faso'da cunta lideri cumhurbaşkanı oldu

Devlet televizyonunda okunan kararnamede, 24 Ocak'ta feshedilen anayasanın yeniden tesis edildiği ve tüm yetkilerin askere verildiği bildirildi.
Cunta "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket'in (MPSR)" lideri Yarbay Damiba'nın cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak atandığı kaydedildi.
Kararnamede, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı ile 1 koordinatörün yönetimde yer alacağı belirtildi.
Ayrıca Genelkurmay Başkanı Gilbert Ouedraogo da görevden alındı.
Kararname, Afrika Birliği'nin Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almasının hemen ardından geldi.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da 28 Ocak'ta Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.
SEÇİMLE BAŞA GEÇEN İLK KİŞİYDİ
Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede, 24 Ocak'tan beri alıkonulan devrik lider Roch Christian Kabore, 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti.
Kabore, 2020'de 2'nci dönemine seçilmiş ve terörle etkin mücadele sözü vermişti.
Hükümet, komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştiriliyordu.
Kabore, terörle daha etkin mücadele için bir dönem kendisini Savunma Bakanı olarak atasa da kamuoyunda giderek artan eleştirilerin önüne geçemedi.
Son olarak Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 49 askerin yaşamını yitirmesi Kabore yönetimine eleştirilerin sertleşmesine yol açmıştı.
Bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonundan darbe bildirisi okunmuştu.
Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket'in (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.
Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.
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