Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Burj KHalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı | Dış Haberler

        Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

        Dubai'nin sembolü hâline gelen Burj Khalifa'ya Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 01:44 Güncelleme: 30.10.2025 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

        Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da Türk bayrağına bürünen Burj Khalifa binasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Büyükelçi Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bayram coşkumuzda bizleri yalnız bırakmayan BAE'deki kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşasın Türkiye–BAE dostluğu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa