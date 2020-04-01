Burdur Valisi Şıldak'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Şıldak, sosyal medya hesabından kampanyaya yönelik paylaşımda bulundu.

Mesajında ''Haydi Burdur, gün yardımlaşma ve dayanışma vakti'' diyen Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Burdur Valisi olarak bir maaşımla katkıda bulunuyorum. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."