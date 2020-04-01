01 NİSAN 2020
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Burdur Valisi Şıldak'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

01.04.2020 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Burdur Valisi Şıldak'tan
AA

 

Şıldak, sosyal medya hesabından kampanyaya yönelik paylaşımda bulundu.

Mesajında ''Haydi Burdur, gün yardımlaşma ve dayanışma vakti'' diyen Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Burdur Valisi olarak bir maaşımla katkıda bulunuyorum. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."

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