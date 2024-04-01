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        Haberler Gündem Burdur Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Burdur Belediye Başkanı kim oldu? scm04

        Burdur 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu!

        Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Burdur'da da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Burdur Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Burdur Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:00
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