Bolu 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu!
Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Bolu'da da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Bolu Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bolu Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Bolu'da da vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bolu Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Bolu Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...
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BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN OLDU!
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bolu'da belediye başkanı olarak Tanju Özcan seçildi.
Bolu'da açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.
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31 MART 2024 BOLU İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Bolu ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
Dörtdivan: Ak Parti ilçe adayı Hamza Efe yüzde 51.02 ile kazandı.
Gerede: Ak Parti ilçe adayı Mustafa Allar yüzde 33.78 ile kazandı.
Göynük: CHP ilçe adayı Ali Oral yüzde 42.25 ile kazandı.
Kıbrıscık: CHP ilçe adayı Emin Tekemen yüzde 32.04 ile kazandı.
Mengen: Ak Parti ilçe adayı Vural Turan yüzde 46.19 ile kazandı.
Mudurnu: CHP ilçe adayı Doğan Onurlu yüzde 36.94 ile kazandı.
Seben: CHP ilçe adayı Uygar Oturakdaş yüzde 52.72 ile kazandı.
Yeniçağa: Ak Parti ilçe adayı Recayi Çağlar yüzde 41.82 ile kazandı.
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EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
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İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.