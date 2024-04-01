Bitlis 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay oldu!
Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Bitlis'te de heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Bitlis Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bitlis Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Bitlis'te de vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bitlis Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Bitlis Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...
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BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI NESRULLAH TANĞLAY OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay oldu. AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, yüzde 38.23 oy aldı. Rakibi DEM Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş ise yüzde 37.38 oy aldı.
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31 MART 2024 BİTLİS İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan Bitlis ilçe seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
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SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
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