Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Burdur'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Burdurlu vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Burdur iftar ve sahur vakti saatleri...



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