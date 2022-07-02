Su kaybına müzik ve resimle dikkat çektiler

AA

Burdur'da susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Topluluğu'nun 75 ülkeden gönderilen 250 resim ve karikatürden oluşan 5. Uluslararası Mail Art "Su" sergisi açıldı.

Ayrıca Burdur Gölü'nün son yıllarda uğradığı su kaybına dikkati çekmek için serginin küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım, göl manzaralı lavanta tarlasında suyu ve doğayı anlatan tual üzerine akrilik çalışma yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlileri Pelin Özkan Köse ile Adil Levent Yüksel de lavanta bahçesinde göle karşı keman çaldı.

Yıldırım, performansının ardından gazetecilere, bugüne kadar 50 uluslararası etkinlik yaptıklarını, suyun hayat olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Seri sergiler düzenlediklerini belirten Yıldırım, geçen yıl Kovid-19 salgını konu edindiklerini, bu yıl da resimlerle suya dikkati çekmek istediklerini aktardı.

Yıldırım, mis kokulu lavantalar arasında resim yapmanın da güzel bir duygu olduğuna değinerek "Suya ve Burdur Gölü'ne karşı resim yapmak ayrıca çok güzel. Suya, susuzluğa, dünyayı korkutan bu su krizine dikkati çekmeye çalıştım. Kendiliğinden gelen ruhsal duygularla resmettim." diye konuştu.

Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Çetin Meydan da lavanta ve gölleriyle bölgenin ekoturizm noktasında hayli zengin olduğunu, sanatla göller yöresindeki susuzluğa böyle bir sergiyle dikkati çektiklerini anlattı.

Lisinia Doğa Proje Merkezi kurucusu Öztürk Sarıca da etkinliği çok önemsediklerini dile getirerek "Lisinia olarak biz doğa, Burdur Gölü ve su için varız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç da 2007'de Türkiye Turizm Stratejisi'nde bölgenin ekoturizm bölgesi olarak tanımlandığını, sanatın doğayla buluşturulmasıyla oluşturulan farkındalığın bölgenin güzelliklerinin korunması açısından da önem arz ettiğini bildirdi.

Lavanta bahçesindeki keman performanslarının ardından katılımcılar, resim sergilerinin açılışını yaparak gönderilen resimleri inceledi.