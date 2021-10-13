Burdur'da feci kaza: 1 ölü

A.K. idaresindeki 32 GC 486 plakalı TIR, Mamak köyü yol ayrımında, İbrahim Erdoğan yönetimindeki 15 AAJ 399 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bucak Belediyesi İtfaiye kurtarma ekiplerince otomobilden çıkarılan cenaze, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; TIR şoförü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.