Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişkilerde duygusal manipülasyon - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişkilerde duygusal manipülasyon - Diğer Haberleri

HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da dikkat çeken konular ve konuklarıyla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Dr. Bahar Tezcan ve İş İnsanı Gökhan Tuğlu'ydu...

Dr. Bahar Tezcan, ilişkilerdeki 'duygusal manipülasyon' vakalarıyla ilgili bilgi verirken, duygusal manipülasyona maruz kaldığını fark eden kişilerin ne yapması gerektiğini anlattı.

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📺 Her Şey Dahil



👩‍⚕️ Dr. Bahar Tezcan, duygusal manipülasyona maruz kaldığını fark eden kişilerin ne yapması gerektiğini anlattı. 💬 pic.twitter.com/T8kEnG5Njr — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025 İş İnsanı Gökhan Tuğlu ise Türkiye'nin metal sanayisindeki mevcut durumu hakkında bilgi verdi. 📺 Her Şey Dahil



🧑‍🏭 Türkiye'nin metal sanayisindeki mevcut durumunu Gökhan Tuğlu anlattı. 🗣️ pic.twitter.com/eS76X6dk92 — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025