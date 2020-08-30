Bir süre sonra mekandan aşağı inerek, muhabirlerin yanına gelen Burcu Özberk, yanlış anlaşılmaların önünde geçmek istedi.

Oyuncu, konuyla ilgili "Arkadaşlar Murat benim çok yakın arkadaşım, lütfen yanlış şeyler yazmayın. Kameralar kapalı olsaydı sizlere ne kadar yakın olduğumuzu gösterirdim" ifadelerini kullandı.