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Burcu Özberk kimdir? Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı nereli ve kaç yaşında? Burcu Özberk Instagram fotoğraf paylaşımları!

Aşk Manık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı!

Burcu Özberk, FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’da İlhan Şen ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyuncu Instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk instagram paylaşımları…

04.03.2022 - 18:01 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Burcu Özberk ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güneşin Kızları, Şahane Damat, Aslan Ailem, Afili Aşk ve Çocukluk dizilerinde rol alan Burcu Özberk Badem Şekeri, Direniş Karatay filmlerinde de boy gösterdi. 

  • Şimdilerde Aşk Mantık İntikam’da İlhan Şen ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu dizide Esra Erten rolüne hayat veriyor. Peki, Aşk Manık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Burcu Özberk Instagram paylaşımları…

  • AŞK MANTIK İNTİKAM’IN ESRA’SI BURCU ÖZBERK KİMDİR?

    Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

  • Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

  • 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

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