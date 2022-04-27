Konuya ilişkin açıklamada bulunan Burcu Özberk, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Sarp Şardan, Serkay Tütüncü ve Murat Kazancıoğlu ile ilgili de konuşmuştu:

İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa zaten size söylerim.