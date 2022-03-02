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Burcu Kıratlı: Sinan Akçıl hep bana destek oldu

Burcu Kıratlı: Sinan hep bana destek oldu

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, ayrılığı sonrası senaryolarda yasak olup, olmadığını soran gazetecilere yanıt verdi. Kıratlı, "Arkadaşlar Sinan hep benim işime destek oldu, hiç öyle bir yasak falan yoktu. Bu konu yanlış anlaşılmış, ben öyle bir şey söylememiştim" açıklamasını yaptı

02.03.2022 - 09:11 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Kıratlı (32), önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor çıkışı yemek yemek için soluğu bir restoranda alan Kıratlı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Renkli ve spor giyimi ile dikkat çeken Burcu Kıratlı, "Spordan çıktım, şimdi de yemeğe geldim." dedi.

    Bir hayli heyecanlı olan oyuncu, "Beni artık spor göreceksiniz, çok heyecanlıyım ve size açıklamak istiyorum. Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum, ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak. Ortadoğu ve Amerika'da yayınlanacak bir reklam filmimiz var." ifadelerini kullandı.

  • "HERKES EN İYİ BİLDİĞİ İŞİ YAPMALI"

    Hollywood merkezli bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Kıratlı, "Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak." şeklinde konuştu.

    İleride kendi markasını çıkarıp, çıkarmamak istediği sorulan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar ben sadece oyuncuyum, kendi markam olmaz herhalde. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı, ben oyunculukta devam etmek istiyorum. Tiyatro oyunumuz çok güzel gidiyor. Şimdi dijital bir kanala projem olacak. Yani eski tempoma geri döndüm." açıklamasını yaptı.

  • "İŞ İNSANIN KENDİ KISMETİ"

    Sinan Akçıl ile yeniden boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, muhabirlerin, "Evliliğinizi bitirdikten sonra fazla iş geldi mi?" sorusunu cevapladı.

    Kıratlı, "Bu insanın kendi kısmeti, doğru zaman ne ise o oluyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum." dedi.

  • "SİNAN HEP DESTEK OLDU"

    Burcu Kıratlı, ayrılığı sonrası senaryolarda yasak olup, olmadığını soran gazetecilere de yanıt verdi. Ünlü isim, "Arkadaşlar Sinan hep benim işime destek oldu, hiç öyle bir yasak falan yoktu. Bu konu yanlış anlaşılmış, ben öyle bir şey söylememiştim." şeklinde konuştu.

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