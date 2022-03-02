"HERKES EN İYİ BİLDİĞİ İŞİ YAPMALI"

Hollywood merkezli bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Kıratlı, "Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak." şeklinde konuştu.

İleride kendi markasını çıkarıp, çıkarmamak istediği sorulan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar ben sadece oyuncuyum, kendi markam olmaz herhalde. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı, ben oyunculukta devam etmek istiyorum. Tiyatro oyunumuz çok güzel gidiyor. Şimdi dijital bir kanala projem olacak. Yani eski tempoma geri döndüm." açıklamasını yaptı.