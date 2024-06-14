Burcu Karadağ'dan İlber Ortaylı'ya evlilik teklifi!
Ünlü neyzen Burcu Karadağ, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya evlenme teklifi ettiğine dair bir espride bulundu. Karadağ, Ortaylı'nın kendisine verdiği yanıtı da duyurdu
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Müzisyen Burcu Karadağ, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir fotoğrafını paylaştı. Karadağ, fotoğraf açıklamasında Ortaylı'ya; "Artık evlenelim mi biz aşkitom" diyerek evlenme teklif ettiğini ama reddedildiğini söyledi.
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Hayatında ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettiğini söyleyen Burcu Karadağ, Ortaylı'nın kendisine, "30 sene önce gelseydin belki olurdu" dediğini de yazdı.
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Burcu Karadağ'ın açıklamasının tamamı şöyle: 'Artık evlenelim mi biz aşkitom' diyerekten hayatımda ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettim. '30 sene önce geleydin 'belki' olurdu ama şimdi uğraşamam seninle ben' dedi ya, - o da belki yani.
Şahitlerim var resmen reddedildim! Skandal.
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