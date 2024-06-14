Burcu Karadağ'dan İlber Ortaylı'ya evlilik teklifi!

Burcu Karadağ'ın açıklamasının tamamı şöyle: 'Artık evlenelim mi biz aşkitom' diyerekten hayatımda ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettim. '30 sene önce geleydin 'belki' olurdu ama şimdi uğraşamam seninle ben' dedi ya, - o da belki yani.

Şahitlerim var resmen reddedildim! Skandal.