"UNUTULMAYACAK ANILAR BIRAKTIN BİZE"

Canım anneannem... Böyle girmiştik bu yıla halbuki... Beraber sarılarak... Ne mutlu bana; bu kışı bizimle ve bizim evimizde geçirdin. Unutulmayacak anılar bıraktın bize ama gitmek istedin ısrarla. Haklıydın...

Ben olsam, ben de dedemin yanına gitmek isterdim, bana her cümlesinde 'Karıcığım' diyen o melek adamın yanına... Güle güle anneanneciğim... Seni çok seviyoruz. Orada buluşmak üzere... Dedeme selam söyle...