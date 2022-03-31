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Burcu Kara: İstanbul'un stresinden uzaklaşıyoruz

Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara, havaların ısınmasıyla köy evine gideceğini ifade etti. Ünlü oyuncu, "Orayı çapa yapacağız. Otlar toplayıp, ekeceğiz. Eşim traktör kullanıyor. Ben de rahmetli anneannemden kalma şalvarımı giyiyorum, bahçe işleriyle uğraşıyorum. İstanbul'un stresinden uzaklaşıyoruz. İyi ki orası var" dedi

31.03.2022 - 12:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Kara (42), önceki akşam "Kuşlara Fısıldayan Kız" kitabının lansmanına katıldı. Çocuklarla bir araya gelen Kara, kitaptan masallar okudu.

  • "DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAYI SEVİYORUM"

    Kitabın Türkiye’de 40 yerden toplanan atıklardan elde edildiğini söyleyen Burcu Kara, "Çok eğitici ve öğretici bir kitap. Doğayı nasıl korumamız, çöpleri nasıl ayrıştırmamız, ne gibi şeyler kullanmalıyız... Bunlar hakkında güzel bilgiler var. Ben zaten hep doğayla iç içe olmayı seviyorum. Kimyasallardan mümkün oldukça uzak duruyorum. Yaşadığım köyde bile her gün çöp toplayan, doğal içerikli ürünlerle yaşayan biriyim." dedi.

  • "İSTANBUL'UN STRESİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"

    Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran ünlü oyuncu, havaların ısınmasıyla köy evine gideceğini söyledi.

    Köyde bağ bahçe işleriyle uğraştığını ifade eden Kara, "Orayı çapa yapacağız. Otlar toplayıp, ekeceğiz. Eşim traktör kullanıyor. Ben de rahmetli anneannemden kalma şalvarımı giyiyorum, bahçe işleriyle uğraşıyorum. İstanbul'un stresinden uzaklaşıyoruz. İyi ki orası var." şeklinde konuştu.

  • "VAKİT BULDUKÇA KAÇIYORUZ"

    Bursa'nın İznik ilçesinde doğup, büyüdüğü köy evini yenileyen ünlü oyuncu, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali ile İstanbul'dan taşındığı yönündeki haberlere açıklık getirmişti.

    Burcu Kara, konuyla ilgili, "Çılgın bir karar aldık. Annemin bile doğduğu büyüdüğü evdi, onarıyoruz. Tamamen taşınmadık, vakit buldukça kaçıyoruz ama bütün hayatımız burada öyle bir imkanımız yok." demişti.

  • KÖY EVİNİ YENİDEN YAŞANABİLİR HALE GETİRDİ

    2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan 41 yaşındaki oyuncu, büyüdüğü köy evini yeniden yaşanabilir hale getirmişti.

    Daha önce, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik." diyen Burcu Kara, bir süredir eşi Fırat Parlak ile birlikte tadilat işleriyle uğraşıyordu.

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