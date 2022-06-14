"BÜYÜK OĞLUMUZ MEZUN OLDU"

Bu özel günden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlayan Burcu Kara, gönderilerine, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar... Hepsi iyi günler görsün, iyi insanlarla karşılaşsın... Ülkemize, dünyamıza, kendilerine güzellikler getirsinler. Umudumuz da duamız da onlar için. Yolun hep hayırlarla kesişsin Ömer'ciğim." ifadelerini not düştü.