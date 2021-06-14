'Öncülük etmiş oldum' 0:00 / 0:00

Burcu Güneş 18 ay sonra verdiği ilk konserinde neler hissettiğini, neler düşündüğünü ve neler yaşadığını anlattı. Güneş, "Demek ki gerekli önlemleri alarak biraz çabayla bu konserler yapılabiliyor. Dileğim başlattığımız bu güzel konserin Türkiye'de bir örnek olması" dedi

Burcu Güneş, 18 ay sonra ilk kez sahneye çıktı. Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı Açılış Töreni'nde konser veren Güneş, sahnede duygularını şu sözlerle dile getirdi; ''Hepimiz pandemi sürecinde fazlasıyla yorulduk ve yıprandık ama ben bu süreçte anladım ki müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü hepimize yetecek kadar büyük bir güç. Bir olursak, farkında olursak yıllar sonra bu süreci sadece anımsar ve aydınlık yıllara hep birlikte ilerleriz. Tüm ülkeme sabır ve güç diliyorum, hepinizi çok seviyorum.''

Burcu Güneş, açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Pandemiden önce yılda ortalama 70 / 80 konser veren Burcu Güneş, birçok sektördeki kişiler gibi maddi olarak yüksek oranda zarara uğrasa da belki de zararın en büyüğünü salgın nedeniyle işini yapamamanın verdiği huzursuzluğun, mesleği adına oluşan belirsizliğin meydana getirdiği ruhsal tahribatla yaşadı. Güneş, pandemi döneminde çalışamamış olmakla ve uzun bir aradan sonra konser vermesiyle ilgili duygularını, düşüncelerini Habertürk'e anlattı;

"Kendime geldiğimi hissettim, sanatçı için nefes almak kadar önemli. Sahne yaşam kaynağımız."

"Mesleğim adına kaygılarım çok oldu, çok şükür sağlığımız yerinde ama aşkla adanışla idealistlikle yıllardır birçok şeyle savaştığım bu yolda, ilk fırsatta gözden çıkarılan müzik, sahne ve sanat işlerinin olması beni oldukça üzdü ve düşündürdü."

"İlk kapatılan ve en son açılan bizim sektörümüzün olması, unutulan ve görülmek istenmeyen yalnızlığımız eminim benim gibi hepimizde çok şeyi sorgulatmıştır. Üstelik de toplumsal sorunlar, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili pek çok konuda önderlik eden hep bizlerken..."

"Demek ki gerekli önlemleri alarak biraz çabayla bu konserler yapılabiliyor. Alana konserimi izlemeye gelen herkesin HES kodları, maskeleri dahil gereken tüm kontrolleri yapıldı ve güvenli bir şekilde ilk konserimizi gerçekleştirdik. Biz sanatçıların en büyük yaşam kaynağı alkışlardır... Dileğim başlattığımız bu güzel konserin Türkiye'de bir örnek olması. Güzel bir adım attık sektörüm adına... Tüm müzisyen, sanatçı, sahne emekçisi arkadaşlarıma bir öncülük etmiş oldum, hepsine bu yaz aylarıyla birlikte bol bereketli sahneler, konserler diliyorum."