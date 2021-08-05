Türkiye'yi saran orman yangınları 9'ncu gününde. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de bölgede çalışan ekipler ve mağdur olan insanlar için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak, listeleri tamamladı. Bu isimlerden biri de sunucu Burcu Esmersoy.