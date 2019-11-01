"EVLİLİK ZOR İŞ"

Suyabatmaz, Burcu Esmersoy ile boşanması sonrası, "Tatsızlıklar başladı mı yürümüyor. Onun dışında ne aldatma, ne başka bir şey söz konusu değil. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum, o da benim yanımda olur ama evlilik zor iş" açıklamasını yapmıştı.