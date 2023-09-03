Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi
Burcu Esmersoy, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde evlendi
- 1
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Burcu Esmersoy, muradına erdi.
- 2
Burcu Esmersoy ile Nazım akmandil, İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girdi.
- 3
Nazım Akmandil ile sadece yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören ile evlenen Burcu Esmersoy, eşiyle çekilen bu karesini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
-
- 4
Burcu Esmersoy'un gelinlikli fotoğrafına; Esra Erol, Ziynet Sali, Başak Dizer Tatlıtuğ, Nilgün Belgün, Arzum Onan, Çağla Şıkel, Ebru Akel, Burcu Kara ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimler tebrik mesajı gönderdi.
- 5
Çift, öümüzdeki günlerde İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacak.