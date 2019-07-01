Burcu Esmersoy estetik yaptıran meslektaşlarını ti'ye aldı - Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dolgu yaptırıp doğal olduğunu iddia edenler ile dalga geçti.

Esmersoy, Instagram’ın filtre özelliği ile çektiği videoda, “Yani inan ne dolgu var ne botoks. Hiçbir şeyim yok. Çok karşıyım dolguya ve hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Dudaklarım doğal. Bizim ailede hep böyle” dedi.