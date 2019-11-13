"BAZI KİŞİLERİ AYIP OLMASIN DİYE TAKİP EDİYORUM"



Sosyal medya hesabından ”Instagram benim için çok eğlenceli bir yer. Az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri de ayıp olmasın diye takipteyim ama onları sessize alıyorum" diyerek açıklama yapan Burcu Esmersoy, Instagram’da popçu Demet Akalın’ı takipten çıkarmıştı.