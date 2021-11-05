O dönem saçlarının uzun olduğu görülen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Yıl 2008 imiş... Abikonun arşivinden..." ifadelerini kullandı. Burcu Biricik'in kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına; Emel Sayın ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler yorum yaptı.