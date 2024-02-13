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        Haberler Spor Diğer Halter Burcu Alıcı, Avrupa üçüncüsü oldu! - Diğer Haberleri

        Burcu Alıcı, Avrupa üçüncüsü oldu!

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı, koparmada 85 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:49
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        Burcu Alıcı, Avrupa üçüncüsü!
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        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününün akşam seansında kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı podyuma çıktı.

        Şampiyonada ay-yıldızlı kadın sporculardan Burcu Alıcı, koparmada 85 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

        Koparmada, Norveç'ten Anette Sol Waaler 86 kiloluk kaldırışıyla birinci, bireysel olarak katılan (mülteci statüsünde, ülkesinden bağımsız) Yulia Hulina, 85 kiloluk derecesiyle ikinci oldu.

        Burcu Alıcı da aynı kiloyu kaldırmasına rağmen 85 kiloyu ilk kaldıran Yulia olduğu için ikinciliği bağımsız sporcu elde etti.

        Böylece şampiyonada milli halterciler, 4 altın, 3 gümüş, bir bronz ile toplam 8 madalya kazandı.

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