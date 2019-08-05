ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 12 burcun tarihlerinin güncellendiğini açıklayarak, burçların yeni sıralamasını paylaştı. Zaman zaman gündeme gelen 'burçların tarihi değişti' iddiası, NASA'nın açıklamasının ardından yeniden alevlendi. Peki burçların tarihi neden değişti? Burçların yeni sıralaması nasıl oldu? İşte ayrıntılar...

BURÇLARIN TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ

NASA tarafından yapılan açıklamada, Dünya'nın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların Dünya'ya göre olan pozisyonunun değiştiği belirtildi.

NASA, günümüzdeki durumun antik zamanlardaki dizilimden çok farklı olduğunu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiğini açıkladı.

BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ VE SIRALAMASI NASIL?

Açıklamada 13. burç olan Yılan burcu tekrar gündeme geldi. Yılan burcunun tarihi ise 29 Kasım-17 Aralık olarak belirtildi. İşte 13 burcun tarihleri ve sıralaması...

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan