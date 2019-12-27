"HEMEN BAŞLAYABİLİRİM"

Yeni dizisinin final yapmasıyla ilgili, "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı, şu an dinleniyorum" sözlerini sarf eden Terzioğlu, "Yeni bir proje olur mu?" sorusuna ise, "Nadasa çekilme gibi bir durumum yok. Dinleniyorum ama güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim" diye yanıt verdi.