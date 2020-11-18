Orhon, Instagran hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak Nejat Uygur'u şu sözlerle andı:

Gidenler ne düşünür bilemem, ama biz kalanlar özleriz. Hele de giden sizde çok değerliyse... Avunmak zor olur. Hele belli günlerde bir vurur ki özlemek insan en derinden iç çeker. Çeker de bir işe yaramaz. Belki de bu çaresizlik özlemi daha beter yapan. Bilemem, ama bildiğim özlemek bitmiyor. Yedi sene olmuş. Bazen hiç aklıma gelmezken, aniden o aklıma gelmeyen dakikalarla katmerlenip iyice vurur gidenlerin yokluğu. Zor iş geride kalmak.