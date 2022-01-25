KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Büyük olasılıkla, dünyanızda size çaresizce yaklaşmak isteyen biri var. Açılmazsanız ve bu kişinin biraz daha yakına girmesine izin vermezseniz, bu ihtimali yok edebilirsiniz. Kararlı bir şekilde hemen geri çekilebilirsiniz, ancak onları korkutmamaya dikkat edin. Bu kişi sizinle daha samimi bir alanı paylaşmak istiyor, ancak belki de nasıl yapacağını bilmiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir konuda fikrini değiştirmeyecek biriyle zamanınızı boşa harcamayın. Bu, işlerin belirli bir şekilde yapılması konusunda ısrar etmeye devam ederek hem kendinizin hem de diğer herkesin zamanını boşa harcayabileceğiniz günlerden biri. Bir şeyi kendi bildiğin şekilde yapmak istiyorsanız kimseye hesap vermeden yapın. Bir başkası bir şeyi kendi bildiği gibi yapmak istiyorsa, bırakın o da öyle yapsın.