Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Corona sürecinde Türkiye’de ‘Fenomen’ patlaması yaşandı sanırım… Herkes kanal açıyor, takipçi kasıyor, hem de birçoğunun topluma verecekleri ellerinde hiçbir şey yok! (Boş boş muhabbet)”