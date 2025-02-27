Buray'dan, turnede aşk sinyalleri

Buray, çıktığı mini Anadolu turnesinde Ankara, Kayseri ve Konya’da peş peşe sahne performanslarına imza attı…

REKLAM advertisement1 EKSİ 15 DERECEDE ÜÇ KONSERDE KAPALI GİŞE

REKLAM TURNEDE AŞK SİNYALLERİ Ankara, Kayseri ve Konya'da toplam 6 bin kişiye konser veren Buray, Ankara ve Konya sahnelerini âşıklara açarak iki evlilik teklifine şahitlik etti. Genç çiftlere; "Belki darısı başıma diyemiyorum ama sizin mutluluğunuzla ben de mutlu oluyorum" sözleriyle evlilik konusundaki duruşunu bir kez daha vurguladı.

Buray; "Bu kadar mutluluğa tanıklık etmek harika. Bence bu yıl benim de mutlu olacağım bir yıl olacak; bunu hissediyorum ve bekliyorum" diyerek aşka kapılarını ardına kadar açtığını dile getirdi.

HEDEF DOKSAN GÜNDE DEVRİ ALEM Mini turne kapsamında 3 günde 1500 km yol kat eden Buray; "Bu sene verdiğim konserlerde kat edeceğim mesafe ile dünyanın çevresini bir tur dolaşmak istiyorum" sözleriyle de 2025 yazında iddialı bir sezon yaşayacağının ilk sinyallerini verdi.