Buray'dan "Nesrin sevgilin mi?" sorusuna cevap

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Buray, Akmerkez'de görüntülendi. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinden söz eden Buray; "Çok güzeldi. Ocak ayı bizler için dinlenme dönemi. Normalde hiç konser yapmıyoruz. Sahneye hasret kalmışız. Şarkı söylemekte kas hafızası... Bir bocalama geldi, sözleri unutmuşuz" dedi.

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'HAV HAV HAV' GEÇİCİ BİR ŞARKI

Buray, son günlerin tartışılan şarkısı LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' için ne düşündüğü şeklindeki soruya; "Keyifle dinlediğim ve zevk aldığım bir şarkı değil. Bence geçici bir şey. Benim gençliğimde 'Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur' vardı. Hayatın her döneminde böyle şarkılar olacak. Eğlenmek ve gülmek için belki toplumun buna da ihtiyacı var" şeklinde cevap verdi.