Buray'dan klip müjdesi

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Şarkıcı Buray, Fişekhane Deniz Konserleri'nde sahne aldı. Buray, yaz aylarına damgasını Vuran 'Alaz Alaz'ın yanı sıra şarkılarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "Gittiğim her yerde beni koskocaman bir vokal ordusu karşılıyor. Bir sanatçı için daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Duygularını notalara döküyorsunuz ve o notalardan çıkan ezgileri binlerce kişi sizinle birlikte söylüyor. Bence bu dünyanın en güzel duygularından biri. Bu mutluluğu bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim." ifadeleriyle hayranlarına duyduğu minnet duygularını dile getirdi.

"KLİP" MÜJDESİ

Konserinin ikinci bölümüne sürprizlerle başlayan Buray, son albümünde yer alan 'Nasıl Unuturum' şarkısını kliplendirdiğini ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını müjdeledi.

Tüm biletlerin tükenmesi nedeniyle etkinlik alanına giremeyen ve konseri dışarıdan takip eden hayranlarını da unutmayan ünlü şarkıcı, "Buralara kadar geldiğiniz için sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Eğer izniniz olursa bu şarkıyı da sizlere armağan etmek ediyorum Nerede olur bilmiyorum ama bir sonraki konserde hepinizle kucaklaşmak istiyorum." diyerek, 'Sahiden' şarkısını seslendirdi.