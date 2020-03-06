Burak Yurdugör kimdir?

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2020 yarışmacılarından bir tanesi olan Burak Yurdugör, sporcu kimliği ile tanınıyor. TV8 ekranlarındaki Survivor programının yarışmacısı Burak yurdugör hakkında araştırmalar yapılıyor. Burak Yurdugör kaç yaşında? Nerede doğdu? İşte merak edilen her şey…
Gençliğinin baharındaki başarılı sporcu, İstanbul’da doğmuş. 21 yaşındaki Burak Yurdugör ’ün babasının doğum yeri İsviçre Zurich olmasına rağmen kökeninin İstanbul ve Yemen'e dayandığı biliniyor.
Burak Yurdugör ‘ün bir tane de kız kardeşi var. Kalabalık bir ailesi olan genç adam, ailesi ve babaannesi ile birlikte yaşıyor. Üniversite öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünde tamamlayan Yurdugör, ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünü tercih etmiş ve halen öğrenim görüyor.
Genç adamın sporla tanışma günleri ilkokula dayanıyor. Bir süre basketbol ve yüzmeyi birlikte ilerleten Burak Yurdugör, üniversite dönemimde de kısa süre de olsa Amerikan futbolu ile ilgilendi. Günümüzde ise aktif şekilde fitness ve crossfit ile ilgileniyor.
Survivor yarışması ile hayatına farklı bir heyecan katmayı amaçlayan başarılı sporcu iddialı yarışmacılardan bir tanesi. Spordaki başarısını yarışmada da göstermeyi amaçlayan Yurdugör e başarılar diliyoruz.
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